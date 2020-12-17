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17.12.2020 - 22:33 | | AA

Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü

Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar karla kaplı ağaçları sallayarak karın keyfini çıkardı.

Ardahan'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle kısa sürede kent merkezi beyaza büründü.

Kaldırım ve yolların yanı sıra park halindeki araçlar karla kaplandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı 7 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 4 derece kaydedildi.

Yetkililer, kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmanın oluşmaya başladığını belirterek, sürücülerden tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Bir anda bastırdı Her yer beyaza büründü


Öte yandan Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir grup genç de karla kaplı ağaçları sallayarak karın keyfini çıkardı.

Kars

Kars’ta da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars'ta akşam saatlerinde kar etkili oldu.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

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