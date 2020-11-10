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10.11.2020 - 14:25 | | İHA

Bir anda yere yığıldı, kendisine müdahale eden adama sarılıp ağladı!

Manisa’da öğle saatlerinde insan yoğunluğunun en fazla olduğu meydanlardan birinde fenalaşarak yere yığılan adam koronavirüs korkusuyla kısa süreli paniğe neden oldu. Kendisine ilk müdahaleyi yapan adama sarılıp ağlayan adamın ise alkol aldığı ortaya çıktı.

Bir anda yere yığıldı, kendisine müdahale eden adama sarılıp ağladı!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir anda fenalaşarak yere yığılan adam kısa süreliğine paniğe neden olurken, astım hastası olan adamın aldığı alkolün etkisiyle yere yığıldığı ortaya çıktı.

Yere yığılan 48 yaşındaki Nail K.’yı ilk müdahaleyi çevredeki bir vatandaş yaptı. Kendisine ilk müdahaleyi yapan adama sarılıp ağlayan Nail K.’nın psikolojik sorunlar yaşadığı ve alkol aldığı öğrenildi. Nail K. ve kendisine müdahale eden adamın o sırada maske takmaması üzerine çevredeki ekipler ikiliyi uyararak maske takmalarını istedi.

Bir anda yere yığıldı, kendisine müdahale eden adama sarılıp ağladı

Sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesi üzerine maskesi bulunmayan Nail K. maskesini taktıktan sonra kontrol amaçlı Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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