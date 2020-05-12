Bir anda yere yığılıp öldü!

Samanlı Caddesi'nde kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem Aksakal'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Aksakal'ın cesedinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı.

Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.