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04.02.2020 - 09:18 | | İHA

Bir annenin feryadı! İkinci çocuğumu da kaybetmek istemiyorum

Bursa'da 2 yıl önce ilk bebeğini SMA hastalığından kaybeden 25 yaşındaki anne, 1 yaşındaki diğer çocuğunun da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince adeta yıkıldı. Acılı anne, gözyaşları içinde minik oğlunun tedavi edilip sağlığına kavuşmasını istiyor.

Bir annenin feryadı! İkinci çocuğumu da kaybetmek istemiyorum

Bursa merkezde yaşayan ev hanımı Tuğba Demirel, 2018 yılında SMA hastalığı yüzünden oğlu Faruk'u kaybetti. Demirel, şu an 1 yaşında olan ikinci oğlu Ahmet Can’ın da doğduğunda SMA hastası olduğunu öğrendi. Maddî durumunun yetersiz olduğunu belirten Tuğba Demirel, kocasının da bırakıp gitmesiyle oğlu ile tek başına kaldığını, ikinci kez aynı hastalık yüzünden bebeğini kaybetmek istemediğini söyledi.

Yetkililerden yardım isteyen Tuğba Demirel, "Bu çok zor bir hastalık. 6 gündür Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesinde yatıyor, özel hastaneye gitmesi gerekiyor İstanbul’da Dr. Sedat Ökten Beyle görüştüm. Çocuğumun sadece o hastaneye gitmesini söyledi. İstanbul’daki hastaneye gidince nefes darlığından kurtulacak, burada nefes alamıyor. Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi yetersiz olduğu için oraya götürmek istiyorum, ama maddî durumum buna müsaade etmiyor.

İstanbul’daki hastanede doktor var, burada tedavi edecek doktor yok. Tedavi masraflarını karşılayamıyorum. Yardım istiyorum, sadece o hastanenin masraflarını karşılayacak insanlar istiyorum’’ dedi.

 

 

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