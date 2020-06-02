Bir ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 ay önce İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki görevi sırasında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Şahin Keser, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keser, daha sonra ambulansla Bursa'daki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keser'in cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.
Taksici, 22 lira için kadın müşteriye saldırdıBeyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.