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02.11.2020 - 14:32 | | DHA

Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, ilde görev yapan Uzm. Dr. Erol Bahçe'nin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yapılan açıklamada, "Uzun yıllar ilimizde sağlık hizmeti veren Uzm. Dr. Erol Bahçe'yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bursa Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı olarak görev yaparken, 2004 yılında emekliye ayrılan Dr. Bahçe'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.

 

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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