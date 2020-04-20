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20.04.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Bir doktor daha virüs kurbanı

İstanbul’da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı (57) Kovid-19 hastalığından hayatını kaybetti.

Bir doktor daha virüs kurbanı
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Kalaycı, 10 gün önce de anne ve babasını koronavirüsten kaybetmişti. İstanbul Tabip Odası’nın mesajında, “Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Dr. Yavuz Kalaycı’yı, Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz” denildi. İstanbul Aile Hekimleri Derneği de başsağlığı mesajı yayımladı. Kalaycı’nın ölümünün ardından onlarca sağlık çalışanı da sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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