Bir doktor daha virüs kurbanı

Kalaycı, 10 gün önce de anne ve babasını koronavirüsten kaybetmişti. İstanbul Tabip Odası’nın mesajında, “Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Dr. Yavuz Kalaycı’yı, Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz” denildi. İstanbul Aile Hekimleri Derneği de başsağlığı mesajı yayımladı. Kalaycı’nın ölümünün ardından onlarca sağlık çalışanı da sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı.