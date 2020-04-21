Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından bir elin nesi var iki elin sesi var atasözünün açıklaması ‘Birlikten kuvvet doğar’ şeklinde ifade edilmektedir. Yani büyük işler için bir araya gelerek çok daha etkili ve güçlü şekilde tamamlamak mümkündür.

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var Atasözünün Anlamı Nedir?

TDK’ya göre bir elin nesi var iki elin sesi var anlamı ‘Bir işin birlikte çok daha hızlı ve kolay biçimde yapılabileceği’ şeklinde ifade edilebilir. Her insanın gücü ve imkanı sınırlıdır. O yüzden özellikle zorlu ve büyük işler tek başına yapılamaz. İş birliği ise bütün işlerin üstesinden gelme imkanı sağlar.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Öğüt olarak öne çıkan atasözleri pek çok insan tarafından kullanılır. Bunlar içerisinde bir elin nesi var iki elin sesi var ise insanların başkası ile iş birliği yapması suretiyle, çalışma için varlık gösterme durumu olarak öne çıkıyor.