11.08.2020 - 07:00 | | TRABZON AA
'Bir Eren kaybettim binlerce Eren’im var'
Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, aradan geçen üç yıla rağmen oğlunun acısını unutamıyor.
Anne Bülbül, “Yavrumun şehitliği tüm Türkiye’nin acısı oldu. Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren’im oldu” dedi. Oğlunun vefatının ardından dünyaya gelen erkek torununa Eren, kız torununa da Ceren adını verdiklerini belirten Ayşe Bülbül, çok sayıda kişinin de telefonla kendisine ulaşarak çocuklarına “Eren” adını koyduklarını söylediklerini ifade etti. Eren’in Köprüyanı mahallesinde Türk bayraklarıyla süslenmiş kabri de ziyaretçisiz kalmıyor.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.