'Bir Eren kaybettim binlerce Eren’im var'

Anne Bülbül, “Yavrumun şehitliği tüm Türkiye’nin acısı oldu. Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren’im oldu” dedi. Oğlunun vefatının ardından dünyaya gelen erkek torununa Eren, kız torununa da Ceren adını verdiklerini belirten Ayşe Bülbül, çok sayıda kişinin de telefonla kendisine ulaşarak çocuklarına “Eren” adını koyduklarını söylediklerini ifade etti. Eren’in Köprüyanı mahallesinde Türk bayraklarıyla süslenmiş kabri de ziyaretçisiz kalmıyor.