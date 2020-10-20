Bir günde 5 kurban daha

Metil alkol zehirlenmelerine bağlı ölümler artıyor. Aydın’da rahatsızlanan ve Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Güngör (48) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güngör’ün sahte içkiden zehirlendiği değerlendiriliyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde de sahte içki kaynaklı zehirlenme şüphesiyle bir haftadır tedavi gören 62 yaşındaki Osman Ö., dün yaşamını yitirdi.

12 Ekim’de, Orhan Ö. (60) sahte içki içtiği iddiasıyla evinin bahçesinde ölü bulunmuş, aynı mahallede oturan Osman Ö. de rahatsızlanarak yoğun bakıma alınmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kentte 9 Ekim’den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 5’e çıktı.

İzmir’de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim’de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran Hayrettin K. (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece kentte 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25’e yükseldi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde evinde rahatsızlanan Selçuk B. (48) Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Selçuk B., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Selçuk B., buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ta ölüm

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 12 Ekim’de evinde rahatsızlanan Hasan A. (52) yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilen Hasan A., yoğun bakım servisinde 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde C.Y. (50) sahte alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı. C.Y.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

23 ilde denetim ve operasyon

63 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyle mücadeleye hız verildi. Polis ve jandarma, 23 ilde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir markete düzenlenen operasyonda etil alkol, sahte rakı ele geçirildi. Dört şüpheli gözaltına alındı.

- İzmir’in Bornova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda sahte rakı, sahte şarap, sahte viski, etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, H.G.B. ve eşi H.B. gözaltına alındı. Çift adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Hatay’ın Arsuz ilçesinde de 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

- Giresun’un Bulancak ilçesinde ise 79.5 litre sahte içki ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

- Amasya’daki operasyonda 4 bin 50 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği buldu.

- İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Bugüne kadar yapılan operasyonlarda 310 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 79’u tutuklandı .

9 Ekim’den bu yana 23 ildeki operasyonlarında 44 bin litre ve 2 bin 165 şişe sahte içki, 27 bin 225 litre ve 2 bin 850 şişeden fazla etil alkol ile 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzemeye el konuldu.