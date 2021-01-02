Bir hafta arayla baba oğuldan kahreden haber

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te erkek kuaförü olan Fatih Balkı (36) ve taksicilik yapan babası Fazlı Balkı (64) 15 gün önce koronavirüse yakalandı.
Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı.
Fatih Balkı geçtiğimiz hafta pazar günü koronavirüse yenik düşerken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı korona virüse yenik düştü.
Fazlı Balkı’nın cenazesi yarın Ürgüp’te toprağa verilecek.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.