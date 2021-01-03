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03.01.2021 - 19:25 | | İHA

Bir ilçe resmen kayboldu! Geceden beri etkili

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bir ilçe resmen kayboldu! Geceden beri etkili

Elbistan, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçede görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Gün boyunca da etkisini gösteren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. Şardağı, Belan geçidi ve Kışla Mahallesi’nde bulunan Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, çok nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

Bir ilçe resmen kayboldu Geceden beri etkili

Cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı. Kent merkezi ve ovayı tamamen kaplayan sis denizi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Özellikle ilçeye bağlı Kışla Mahallesi’nin Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, sis bulutu eşliğinde gün batımını izlemenin keyfini birlikte yaşadı.

Sis denizinin farklı açılardan çekilen fotoğraf ve videoları, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşım ve beğeni aldı.

Bir ilçe resmen kayboldu Geceden beri etkili

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 3 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
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