Manisa Barbaros, Yarhasanlar ve Yeni Mahalleleri'nin kesiÅŸtiÄŸi noktada yer alan ve 14 yÄ±l Ã¶nce kapÄ±sÄ±na kilit vurulan yaÄŸ Ã¼retim fabrikasÄ±nÄ±n geriye kalan duvarlarÄ± tehlike saÃ§Ä±yor. Her gÃ¼n yÃ¼zlerce insanÄ±n geÃ§tiÄŸi kaldÄ±rÄ±mÄ±n bitiÅŸiÄŸinde yer alan 7 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, 200 metre uzunluÄŸundaki duvarÄ±n Ã¼zerinde bulunan sÄ±va parÃ§alarÄ±, zaman zaman kaldÄ±rÄ±ma dÃ¼ÅŸerek vatandaÅŸlarÄ± zor duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor.

2005 yÄ±lÄ±nda kontrollÃ¼ olarak parÃ§a parÃ§a yÄ±kÄ±lan fabrika duvarÄ±ndan geriye kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼n de bir an Ã¶nce yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen vatandaÅŸlar, her gÃ¼n kullandÄ±klarÄ± bu yol gÃ¼zergahÄ±nda tehlike yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



'TEHLÄ°KE ARZ EDÄ°YOR'



Barbaros Mahalle MuhtarÄ± Siyami Alak, "AtÄ±l durumdaki fabrikanÄ±n duvarÄ± bÃ¼yÃ¼k tehlike arz ediyor. Biz yetkililerden bu duvarÄ±n bir Ã¶nce buradan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. LÃ¼tfen birisinin canÄ± yanmadan harekete geÃ§ilsin. YarÄ±n herhangi bir deprem yada rÃ¼zgarlÄ± havada yukarÄ±dan kaldÄ±rÄ±ldan geÃ§enlerin baÅŸÄ±na tuÄŸla dÃ¼ÅŸerse, kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar doÄŸurabilir. Sonra bunun sorumlusu kim olacak. Berlin duvarÄ± bile yÄ±kÄ±ldÄ± ama bizim fabrikanÄ±n duvarÄ± hala duruyor" dedi.



VATANDAÅžLAR TEDÄ°RGÄ°N



30 yÄ±ldÄ±r duvarÄ±n yanÄ±ndan geÃ§tiÄŸini anlatan Barbaros Mahallesi sakinlerinden evli, 3 Ã§ocuk babasÄ± emekli Halil Uz (53), "Duvardan gerÃ§ekten Ã§ok korkuyoruz. RÃ¼zgardan yÄ±kÄ±lma ihtimali var. Gelip geÃ§erken sÃ¼rekli tedirginiz. BurayÄ± yÄ±karak yerine tel yapsalar daha gÃ¼zel olur" dedi.



Bir diÄŸer Barbaros Mahallesi sakini Sabri Ã–zÃ¼nal (35) da "DoÄŸduÄŸumdan beri bu mahallede yaÅŸÄ±yorum. DevamlÄ± da bu duvarÄ±n Ã¶nÃ¼nden geÃ§en yolu ve kaldÄ±rÄ±mÄ± kullanÄ±yorum. Ancak, buradan geÃ§erken gerÃ§ekten duvarÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan Ã§ok korkuyoruz. Gereken neyse yetkililerin bir an Ã¶nce yapmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.