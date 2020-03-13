Son dakika haberi: Bir ilimizde daha Corona virÃ¼s alarmÄ±

13.03.2020 - 17:18 | | DHa
Son dakika haberi: Bir ilimizde daha Corona virüs alarmÄ±!
Bursa'da umreden dÃ¶nen, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve gribal enfeksiyon ÅŸikayeti bulunan yaÅŸlÄ± kadÄ±n, koronavirÃ¼s ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Bursa'nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esinde, ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve gribal enfeksiyon ÅŸikayetiyle SÄ±rmalar Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'ne gitti.
KadÄ±nÄ±n 2 hafta Ã¶nce umreden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n belirlenmesi Ã¼zerine, Corona virÃ¼s ÅŸÃ¼phesiyle MustafakemalpaÅŸa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±yla gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±nan kadÄ±nÄ±n testlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sonucunun beklendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â