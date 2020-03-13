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13.03.2020 - 17:18 | | DHa

Son dakika haberi: Bir ilimizde daha Corona virüs alarmÄ±!

Bursa'da umreden dÃ¶nen, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve gribal enfeksiyon ÅŸikayeti bulunan yaÅŸlÄ± kadÄ±n, koronavirÃ¼s ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Son dakika haberi: Bir ilimizde daha Corona virüs alarmÄ±!

Bursa'nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esinde, ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve gribal enfeksiyon ÅŸikayetiyle SÄ±rmalar Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'ne gitti.

KadÄ±nÄ±n 2 hafta Ã¶nce umreden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n belirlenmesi Ã¼zerine, Corona virÃ¼s ÅŸÃ¼phesiyle MustafakemalpaÅŸa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±yla gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±nan kadÄ±nÄ±n testlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sonucunun beklendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Son dakika haberi: Bir ilimizde daha Corona virÃ¼s alarmÄ±

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