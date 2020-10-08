08.10.2020 - 15:52 |
Bir ilk! CNN TÜRK Cudi'nin zirvesinde! Çok özel görüntüler...
Fulya Öztürk, Hilmi Yaşa ve Halil Kahraman, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesine çıktı. Orada Jandarma Komandoların yürüttüğü Yıldırım Operasyonu'nu kahramanlarla birlikte takip etti. Gece boyunca askerlerle birlikte operasyonu izleyen CNN TÜRK ekibi, Mehmetçiklerimizin 2 bin metre yüksekte Cudi'nin zirvesinde terörle nasıl mücadele ettiğini ve bir günlerinin nasıl geçtiğini görüntüledi.
Adı terör yuvası olarak anılan Cudi Dağı artık eskisi gibi değil. Kahramanlarımızn azmiyle Cudi'de artık terörist kalmadı. Komandoların söylediği tek şey ise, "Son terörist temizlenene kadar biz nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz."
CNN TÜRK EKİBİ ÇEKİME ARA VERMEK ZORUNDA KALDI
CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, çekime ara verildi. Öztürk, ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı; O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim
BİZDEN BİR İSTEKLERİ VAR...
Kahraman askerlerimizin ise bizden tek bir isteği var; Bizi desteksiz bırakmasınlar, her zaman dualarında yer almak istiyoruz.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.