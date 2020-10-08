Bir ilk! CNN TÜRK Cudi'nin zirvesinde! Çok özel görüntüler...

Adı terör yuvası olarak anılan Cudi Dağı artık eskisi gibi değil. Kahramanlarımızn azmiyle Cudi'de artık terörist kalmadı. Komandoların söylediği tek şey ise, "Son terörist temizlenene kadar biz nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz."

CNN TÜRK EKİBİ ÇEKİME ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, çekime ara verildi. Öztürk, ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı; O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim

BİZDEN BİR İSTEKLERİ VAR...

Kahraman askerlerimizin ise bizden tek bir isteği var; Bizi desteksiz bırakmasınlar, her zaman dualarında yer almak istiyoruz.