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07.05.2020 - 16:46 | | AA

Bir kadın komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, evinin yanındaki apartmanın  bahçesinde ölü bulundu.

Bir kadın komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu!

Sümer Mahallesi 2272 Sokak'ta bir apartmanın bahçesinde hareketsiz  yatan bir kadın görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine  gelen sağlık ekipleri, Neslihan Dumlupınar'ın (61) hayatını kaybettiğini  belirledi.

Polis ekipleri, apartman sakinlerini ifadelerine başvurmak üzere  karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Bir kadın komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu

Ölü bulunduğu apartmanın karşısındaki binada oturan Dumlupınar'ın  cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi  Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

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