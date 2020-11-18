Bir karantina daha! Giriş ve çıkışlar durduruldu

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Çerme köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Kars’ta vaka sayılarında görülen artış nedeniyle denetimlerde sıklaştırıldı. Yetkililer maske, mesafe ve hijyen konusunda sürekli vatandaşlara uyarıda bulunuyor.