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06.11.2020 - 16:09 | | DHA

Bir kenti yasa boğan olay

Samsun'da kontrolden çıkıp refüje çarpan motosikletteki sürücü Mert Kaplan ile arkasındaki Sümeyye Akyürek hayatını kaybetti.

Bir kenti yasa boğan olay

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Samsun Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde meydana geldi. Mert Kaplan (20) yönetimindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Mert Kaplan yaralanırken, arkasındaki Sümeyye Akyürek  18) ise yaşamını yitirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kaplan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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