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20.10.2020 - 23:08 | | DHA

Bir kentte daha sahte içki felaketi!

Aydın'da, Metin Tekeli (68) ve Hasan Topal (56), içtikleri sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Bir kentte daha sahte içki felaketi!

Aydın'da Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan Metin Tekeli, iddiaya göre geçen cumartesi sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan Tekeli, yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini öğle saatlerinde kaybetti.

Ayrıca, Kuşadası Karova Mahallesi'nde sahte içki içtiği ileri sürülen Hasan Topal da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

8 GÜNDE 7 KİŞİ ÖLDÜ 

Öte yandan iki kişinin daha ölümüyle, kentte 12 Ekim'den bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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