MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Bir şey olmaz’ lafına bakıp sokağa çıktı, pişman oldu
ABONE OL
16.04.2020 - 14:41 | | İHA

‘Bir şey olmaz’ lafına bakıp sokağa çıktı, pişman oldu

 Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisin ceza kestiği 65 yaş üstü vatandaş, “Bir arkadaşın 'bir şey olmaz' lafına bakıp, ben de çıktım geldim. Ama keşke çıkmasaydım” diye konuştu.

‘Bir şey olmaz’ lafına bakıp sokağa çıktı, pişman oldu

Tekirdağ Malkara İlçe merkezinde Perşembe günleri kurulan semt pazarına alışverişe gelen 82 yaşındaki Ramazan Karabacakoğullarından, yaş sınırı nedeniyle zabıta ve polis engeliyle karşılaştı. Köyden geldiğini ifade eden yaşlı adam, “Bana bir şey olmaz dediler. Ben de çıktım köyden kasabaya geldim. Keşke gelmeseydim, bir daha yapmam, yazmayın bana ceza. Bir daha da dışarı çıkmayacağım” diye konuştu.

Yaşlı adamı uyaran Zabıta görevlisi de, “Vefa Sosyal Destek Grubu veya Malkara Belediyesi ile iletişim kurmanız halinde tüm ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Sokağa çıkmayın, sağlıklı kalın” dedi.

392 lira para cezası kesilen yaşlı adam, ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Gönence Mahallesi’ndeki evine götürüldü.

Corona paniği yarattı! Damar yolu açık halde kaçtı...Antalya'da Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Konya kavşağında kolundan damar yolu açılmış halde yerde hareketsiz yatan şahıs, jandarma ve 112 ekiplerini harekete geçirdi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilen şahıs, tomografiye sevk edildiği sırada hastaneden kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi?

LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi?

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

Bu ilçeye maskesiz almıyorlar

Bu ilçeye maskesiz almıyorlar

Sıradaki Haber