Bir tarih kül oldu

İstanbul Üsküdar’da yalılar arasında yer alan 355 yıllık Vaniköy Camii’nde dün 13.35’te yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangın nedeniyle büyük bölümü ahşap olan camide büyük hasar oluştu. Caminin yanındaki imam ve ailesinin yaşadığı lojman da küle döndü.

Kokuyu alıp dışarı kaçtılar

Yangının başladığı sırada dışarıda bulunan cami imamı Mustafa Coşkun, camiden yükselen dumanları görünce sinir krizi geçirdi. Eşi ve çocuklarının evde olduğunu sanan Coşkun ambulansla hastaneye kaldırılırken kayınpederi şunları söyledi: “Kızımla konuştum. Yangın sırasında lojmanda iki çocuğuyla oturuyormuş. Duman kokusu almışlar. Ardından dumanın kapıların arasından geldiğini görünce iki çocuğunu alıp kendini dışarı atmış. Daha sonra camlar patlamış. Cami ve yanındaki lojman alev topuna dönmüş. Caminin içerisinde bazı tarihi eserler vardı. Allah’tan onlar önceden alınıp götürülmüştü.”

Soruşturma başlatıldı

Vaniköy Camii’nden geriye minaresi kalırken, İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın nedeninin henüz tespit edilemediği belirtilerek, “Soruşturma başlatıldı” denildi.

Erdoğan: Yeniden ayağa kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanan Vaniköy Camii’ne ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.” Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Eski eserlerde yağmur zamanı elektrik kontağından mı yangın çıktığı gündeme gelen şeyler. Sebebin bu olduğu ihtimal dahilindedir” dedi.