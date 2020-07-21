Bir vahşette Antalya'dan! Annesini öldürüp polise teslim oldu

Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk K., annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Berk K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Sokak ortasında genç kadına şiddet!Son dakika haberlere göre Erzurum’da, 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını saçlarından tutup, küfrederek darbetmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin 'polisi arıyoruz' diye tepki gösterdiği kişi, ''ara, sana ne'' deyip, şiddete devam etti.