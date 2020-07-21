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21.07.2020 - 13:40 | | DHA

Bir vahşette Antalya'dan! Annesini öldürüp polise teslim oldu

Antalya’da tartıştığı annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldüren Berk K. (35), ardından polise gidip teslim oldu. Eve giden polis, Seher Fak'ın cesediyle karşılaştı.

Bir vahşette Antalya'dan! Annesini öldürüp polise teslim oldu

Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk K., annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Berk K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

 

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