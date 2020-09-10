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10.09.2020 - 18:26 | | AA

Bir valilik daha açıkladı: Uymayanlar yurtlarda karantinaya alınacak

Giresun Valisi Enver Ünlü, koronavirüs hastası olduğu halde evinde bulunamayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişilerin, KYK yurtlarında karantinaya alınacağını bildirdi.

Bir valilik daha açıkladı: Uymayanlar yurtlarda karantinaya alınacak

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kişilerin karantina sürelerini KYK yurtlarında tamamlanmasının sağlanacağını belirtti.

Vali Ünlü, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan tüm masrafların da bu kişilerden tahsil edileceğini aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun corona virüs testinin sonucu belli olduCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi.
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