Bir valilik daha açıkladı: Uymayanlar yurtlarda karantinaya alınacak

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kişilerin karantina sürelerini KYK yurtlarında tamamlanmasının sağlanacağını belirtti.

Vali Ünlü, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan tüm masrafların da bu kişilerden tahsil edileceğini aktardı.