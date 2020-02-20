Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölümde Hünkar ve Fekeli savaşı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor. Çukurova'da dolanan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor.



Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir. Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir.



Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir. Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor.



Ercüment'in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli'nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. Müjgan elinde ihanetin görüntüleri ile dururken, Züleyha'ya gidip artık ikisinin arasındaki savaşın başladığını ilan edecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...