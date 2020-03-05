Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm kesintisizi izleme linki yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu.



Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur.



Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır.



Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur.



Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm kesintisizi izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...