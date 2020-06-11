Birbirlerinden ayrÄ±lan siyam ikizlerin doktoru: Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rÃ¼terek gÃ¶ndermeyi amaÃ§lÄ±yoruz

Antalya'da kafalarÄ± yapÄ±ÅŸÄ±k dÃ¼nyaya gelen Derman ve YiÄŸit Evrensel kardeÅŸler,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±nÂ himayesinde Londraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen baÅŸarÄ±lÄ± operasyonla birbirinden ayrÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda ait hava ambulansÄ± ile dÃ¼n TÃ¼rkiye'ye getirilen ikizlerin tedavisi, Ankara Åžehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sÃ¼rÃ¼yor.



'VAZGEÃ‡MEYECEÄžÄ°Z, SONUNA KADAR GÃ–TÃœRECEÄžÄ°Z'



BaÅŸhekimÂ Prof. Dr. Evren YaÅŸar,Â ikizlerin rehabilitasyon amaÃ§lÄ± tedavisinin devam ettiÄŸini bildirdi. Prof. Dr. YaÅŸar, ailenin zor sÃ¼reÃ§lerden geÃ§tiÄŸini ve bu sÃ¼reÃ§lerin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. KasÄ±m 2019 tarihiyle baÅŸlayan bir tedavi sÃ¼reci olduÄŸunu kaydeden Prof. Dr. YaÅŸar, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"AÄŸÄ±r ameliyatlar geÃ§irdiler.Â Bu aÄŸÄ±r ameliyatlardan sonra ikizlerimizin baÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± giderildi. Daha sonra bazÄ± nÃ¶rolojik sorunlar olabiliyor. Bu nÃ¶rolojik sorunlarÄ±n giderilmesi de ciddi bir rehabilitasyon sÃ¼reci gerektiriyor. Bu rehabilitasyon sÃ¼recinde yutma fonksiyonlarÄ±ndan, beslenmesinden tutun, kollarÄ±n fonksiyonlarÄ±na, yÃ¼rÃ¼me fonksiyonlarÄ±na kadar birÃ§ok rehabilitasyon parametresi devreye giriyor. Burada Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n tedavisini baÅŸlattÄ±k. Ä°nÅŸallah Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± buradan yÃ¼rÃ¼terek gÃ¶ndermeyi amaÃ§lÄ±yoruz; ama bu bir sÃ¼reÃ§, bu sÃ¼recin ne kadar olacaÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kazanÄ±mlarÄ±yla alakalÄ± bir durum. Biz vazgeÃ§meyeceÄŸiz, sonuna kadar bunu gÃ¶tÃ¼receÄŸiz. Ä°kizlerin bir tanesiÂ daha hareketli, diÄŸeri ise biraz geriden geliyor. Birbirinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶remeyen iki Ã§ocuÄŸun tekrar birbiriniÂ gÃ¶rebildiÄŸi, o kardeÅŸlik, ikizlik duygusunu yaÅŸayabildiÄŸi bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yorlar."



'ALLAH DEVLETÄ°MÄ°ZDEN RAZI OLSUN'



Ä°kizlerin babasÄ± Ã–mer Evrensel de yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile Pendik EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ziyareti sÄ±rasÄ±nda tesadÃ¼fen karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve daha sonra tedavi iÃ§in kendilerini himayelerine aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Evrensel, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k ekibi, doktorlarÄ± Ã¶zellikle ilgilendiler. Bu noktaya kadar hep arkamÄ±zdalardÄ±. Allah devletimizden razÄ± olsun" dedi.





'Ã‡OCUKLARIMIZ SAÄžLIKLI'



Evrensel, Ã§ok zor bir sÃ¼reÃ§ atlattÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "3 bÃ¼yÃ¼k operasyon ve arkasÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k operasyonlar oldu. GÃ¼zel sonuÃ§ aldÄ±k, Allahâ€™a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. Åžu anda mutluyuz, huzurluyuz, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±klÄ±. Åžu anda durumlarÄ± normal, Allah izin verirse daha da iyi olacaklar. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± ayrÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde bambaÅŸka bir duygu yaÅŸadÄ±k. ÅžÃ¼kÃ¼rler olsun Allah bize bu duygularÄ± yaÅŸattÄ±. AnlatÄ±lacak bir ÅŸey deÄŸil, yaÅŸamak lazÄ±m" diye konuÅŸtu.



Pandemi sÃ¼recinde Ä°ngiltereâ€™de bulunduklarÄ± hastaneye TÃ¼rkiyeâ€™den tÄ±bbi yardÄ±m geldiÄŸini, kolileri kendilerinin de gÃ¶rdÃ¼klerini anlatan Evrensel, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ettiler. Biz de kendilerine illettik. Sevindik, mutlu olduk. TÃ¼rkiye birÃ§ok Ã¼lkeye yardÄ±m etti. Bu yardÄ±mdan dolayÄ± da mutluyum"Â ifadelerini kullandÄ±.