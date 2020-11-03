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03.11.2020 - 07:00 | | AHENK BAYAZIT İstanbul

Birbirlerinin sesi oldular

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı her türlü şiddeti bitirme amacıyla kurulan sosyal sorumluluk platformu ‘Kız Başına’, ses getirecek bir çalışmaya imza attı.

Birbirlerinin sesi oldular
AHENK BAYAZIT İstanbul

 

Platform, ‘Neden Sustum’ adlı bir kampanya düzenleyerek şiddete ve cinsel istismara maruz kalan ancak susmak zorunda bırakılan kadınların sesini duyurdu. Bu kapsamda; 1045 mağdur kadın hikayelerini Kız Başına platformu ile paylaştı. Kadınların isimleri gizlenerek kampanyaya katılmak isteyenlere ulaştırıldı. Kendilerine iletilen hikayeleri seslendirerek #NedenSustum ve #BanaSesOl etiketleri ile kendi profillerinde paylaşan kadınlar, hemcinslerinin sesi oldu. Çalışma kapsamında ortaya çıkan rakamlar ise kadınlara ve çocuklara yönelik korkunç tabloyu bir kez daha ortaya koydu.

Buna göre 1045 kadının 185’i kimsenin ona inanmayacağını düşündüğü için sustuğunu söyledi. Kadınların 71’i tecavüze uğradığını, 30’u öğretmeni tarafından taciz edildiğini anlattı. Kadınların susmak zorunda kalma nedenleri ise ‘ailevi ve toplumsal baskı, şantaj, suçlunun nüfuz sahibi veya tanıdık bir kişi olması’ şeklinde sıralandı.

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