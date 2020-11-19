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19.11.2020 - 22:48 | | DHA

Birden bastırdı! Her yer beyaza büründü...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan, Dede Kavak Yayla'sına yılın ilk karı düştü. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada kar kalınlığı 2-3 santimetreye ulaştı.

Birden bastırdı! Her yer beyaza büründü...

Alaşehir'e bağlı Horzumalayaka Mahallesi Dede Kavak Yaylası'na yağışlı hava ile birlikte yılın ilk karı yağdı. Saat 17.00 sıralarında başlayan kar yağışı kısa sürede 2- 3 santimetre ulaştı.

Birden bastırdı Her yer beyaza büründü...



1300 rakımlı Dede Kavak Yaylası beyaza bürünürken, yaylada bulunan koyun sahipleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Koyunları ile birlikte yaklaşık 8 aydır yaylada bulunan Mesut Çakır, "Yaylada ceviz, kestane, elma ağaçlarımız ve  koyunlarımız var. Yaklaşık 8 ay önce çıktığımız yaylada, karın yağmasıyla yayladan ayrılma zamanının geldiğini gördük. Havalar birden soğudu, önce yağmur yağdı ardından akşam saatlerinde birden kar yağmaya başladı. Kar yağması, bizim göç zamanımızın geldiğini gösteriyor, en kısa zamanda mahalleye göçeriz. Bu gün kar yağınca, bu ilk karı anılaştırmak için, hatıra fotoğrafları çektik, sosyal medyada paylaştık. Mahsül olarak ürünleri kaldırdık, sadece hayvanlarımızla buradayız. 1300 rakımlı yaylamızdan kısa sürede taşınırız" dedi.

 

Yol istediği sürücünün saldırısına uğradıKonya'da sürücü O.S.'nin, selektör yapıp yol istediği önündeki otomobilin sürücüsü, aracından inip yanına gelerek önce küfür etti,  ardından aracından levyeye benzer bir cisim alıp saldırmaya kalktı. Aracı zarar gören O.S., hızla olay yerinden uzaklaşıp polis merkezine giderek, araç kamerasına kaydettiği saldırıya ait görüntülerle şikayetle bulundu.
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