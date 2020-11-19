Birden bastırdı! Her yer beyaza büründü...

Alaşehir'e bağlı Horzumalayaka Mahallesi Dede Kavak Yaylası'na yağışlı hava ile birlikte yılın ilk karı yağdı. Saat 17.00 sıralarında başlayan kar yağışı kısa sürede 2- 3 santimetre ulaştı.









1300 rakımlı Dede Kavak Yaylası beyaza bürünürken, yaylada bulunan koyun sahipleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Koyunları ile birlikte yaklaşık 8 aydır yaylada bulunan Mesut Çakır, "Yaylada ceviz, kestane, elma ağaçlarımız ve koyunlarımız var. Yaklaşık 8 ay önce çıktığımız yaylada, karın yağmasıyla yayladan ayrılma zamanının geldiğini gördük. Havalar birden soğudu, önce yağmur yağdı ardından akşam saatlerinde birden kar yağmaya başladı. Kar yağması, bizim göç zamanımızın geldiğini gösteriyor, en kısa zamanda mahalleye göçeriz. Bu gün kar yağınca, bu ilk karı anılaştırmak için, hatıra fotoğrafları çektik, sosyal medyada paylaştık. Mahsül olarak ürünleri kaldırdık, sadece hayvanlarımızla buradayız. 1300 rakımlı yaylamızdan kısa sürede taşınırız" dedi.