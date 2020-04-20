Birey Eş Anlamlısı Nedir? Birey Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları farklı olan, fakat anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Bu kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Genellikle kelimelerden birisi de yabancı kökenlidir. Birey kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise fert, kişi zat, can, duygusal, şahıs kelimeleridir.

Birey Kelimesinin Eş Anlamlısı nedir?

Kelimelerin dilimizdeki anlamları veya eş anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre birey kelimesinin anlamı ise şöyle açıklanmaktadır:

- Kendine özgü olan nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert

- Doğa bilgisinde türü oluşturulan tek varlıklardan biri

- Bir türün kapsamı içine giren somut varlık

Birey kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise birden fazla kelimelerdir. Bu kelimeler aşağıda açıklanmaktadır.

- Fert, kişi, zat, can, duygusal, şahıs