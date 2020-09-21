Bireysel önlemleri alıyoruz fakat...

Tedbirlerin yeniden sıkılaştırılması şaşırtıcı olmaz

Sağlık bakanının ve bir çok bilim insanının açıklamaları salgında ikinci zirveyi yaşamaya başladığımız yönünde. Günlük vaka sayıları artıyor, buna ek olarak çevremizde sık sık Covid pozitif teşhisi konulan insanların haberlerini alıyoruz.

Tüm bunların sonucunda toplum ikinci zirveyi yaşamakta olduğumuzun bilincine varmış durumda, her on kişiden altısı bu şekilde düşünüyor.

Herkesin kendi adına bireysel önlemleri yeterince aldığını düşünmesi ama yine de toplumun genelinin tedbirsiz olduğunu düşünmesi bir dilemma olarak devam ediyor, işte bu noktada genel beklenti bu tedbirleri devletin düzenlemesi yönünde. Bu yüzden de düğünlere getirilen kısıtlamalar, toplu taşıma araçlarında alınan önlemler büyük destek görüyor.

Vatandaşlar, bu işi bireyler değil devlet çözebilir diye düşünüyor. Devletin de tedbirleri yeniden sıkılaştırmak gibi bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu yönde gelişmeler yaşanırsa şaşırtıcı olmayacak.

VAKA SAYILARINDAKi ARTIŞ

Soru: Sizce ülkemizde şu anda salgının ikinci dalgası veya diğer bir ifadeyle birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor mu?

Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber önümüzdeki dönemde ikinci dalga yaşanabileceğine dair kamuoyunda tartışmalar da başlamıştı. Haftalık araştırmalarımızda ikinci dalga beklentisini takip ettiğimizde vatandaşların çoğunun bu yönde bir görüş belirttiğini gördük. Son dönemlerde Sağlık Bakanı ve bazı bilim kurulu üyeleri bu durumu ikinci dalga yerine birinci dalganın ikinci piki olarak tanımladı. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta saha çalışmamızda, bugünlerde salgında ikinci dalga veya diğer bir ifadeyle birinci dalganın ikinci pikinin yaşanıp yaşanmadığını sorduk. Her 10 vatandaştan 6’sı bu soruya evet cevabını verdi. Vaka artışlarındaki ciddi artışın toplumun çoğunluğu tarafından bu şekilde değerlendirildiğini söyleyebiliriz.

DÜĞÜN GİBİ ETKİNLİKLERE YÖNELİK KISITLAMALAR KAMUOYUNDA DESTEK GÖRÜYOR

Soru: Salgınla mücadele kapsamında, tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk sayısının kısıtlanmasına ve düğünlerde oyun/dansa izin verilmemesine karar verilmiştir. Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?

Vatandaşların kendi aldıkları bireysel önlemleri yeterli gördüklerini, diğer vatandaşları ise bu konuda eleştirdiklerini uzun zamandır gözlemliyoruz ve araştırma bulgularımızda buna yer veriyoruz.

Düğünler vb etkinliklerde maske takılmaması, sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilmemesi gibi hususlar toplumda en tepki toplayan konulardan birisi oldu. Salgınla mücadele kapsamında bu tür etkinliklere getirilen kısıtlamaların kamuoyunun büyük çoğunluğun onaylanıyor. Bu kısıtlamalara karşı çıkanlar sadece %8 düzeyinde.

Mekânlarda müzik kısıtlamasına toplumun yaklaşık 3’te 1’i net bir destek vermiyor

Soru: Salgınla mücadele kapsamında, restoran, kafe vb yeme-içme ve eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayını (canlı veya kayıttan) yapılması yasaklanmıştır. Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?

Salgınla mücadele kapsamında, restoran, kafe vb yeme-içme ve eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayını yapılması yasaklandı. Vatandaşlar arasında her ne kadar bu kararı destekleyenlerin oranı desteklemeyenlerden daha yüksek olsa da, diğer kararlara kıyasla destek düzeyinin nispeten daha düşük olduğunu tespit ettik. %20’lik kesim bu kararı yanlış bulduğunu söylüyor, %10 ise bu konuda net bir fikir belirtmiyor.

Toplu taşıma düzenlemesine dair görüşler

Soru: Salgınla mücadele kapsamında, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüslerde şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasını yasaklanmıştır. Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?





Soru: Salgınla mücadele kapsamında, metro, tramvay vb. raylı araçlarda, metrobüslerde ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ise ayakta alınabilecek yolcu sayısının il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilmesine karar verilmiştir. En çok kullandığınız güzergahı düşündüğünüzde, yukarıda bahsedilen toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının azaltılması gerektiğini düşünüyor musunuz?





Ülke genelinde toplu taşımalarda düzenlemelere gidildi, ancak İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Ayakta yolcu sayısının azaltmasına yönelik bu kararın yolcu sayısı düşünüldüğünde uygulanabilirliği de ayrı bir tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yaptığımız araştırmamızda vatandaşlara bu konuyla ilgili 2 soru yönelttik. Her iki soruda da yolcu sayısının azaltılmasına yönelik kararın toplumda büyük oranda destek gördüğünü tespit ettik (%87).