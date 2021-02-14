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14.02.2021 - 19:26 | | DHA

Biri 10 diğeri 13 yaşında! Yürekler ağza geldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, biri 10 diğeri 13 yaşındaki iki çocuğun ailelerinden izinsiz olarak aldıkları öne sürülen traktörle gezintileri, yürekleri ağza getirdi.

Biri 10 diğeri 13 yaşında! Yürekler ağza geldi

Sarıgöl'ün kırsal Günaydamları Mahallesi'nde, 10 Şubat Çarşamba günü biri 10, diğeri ise 13 yaşındaki iki çocuk ailelerinden izinsiz olarak aldıkları öne sürülen traktörle tarla yolunda bir süre gezdi.

Çocukların traktörle gezintisi görenlerin yüreğini ağza getirdi. 

Traktör kullanan iki çocuğu arkadaşları da ilgi ve merakla izledi. Arkadaşlarının zaman zaman traktörlerin arasında gezinmesi korkuttu. İki çocuk bir süre sonra evlerine döndü. 

Biri 10 diğeri 13 yaşında Yürekler ağza geldi

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