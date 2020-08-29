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29.08.2020 - 19:12 | | DHA

Biri 16 diğeri 15 yaşında! Haberi alan anne yola atladı...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Muhammet Yıldız (16) ve kardeşi Elanur (15) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza haberini alıp, olay yerine gelen ölen kardeşlerin annesi Semra Yıldız, traktörden kendisini atınca yaralandı.

Biri 16 diğeri 15 yaşında! Haberi alan anne yola atladı...

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çitlice Köyü yol ayrımında meydana geldi. Muhammet Yıldız'ın kullandığı 49 AV 037 plakalı traktör yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, Yıldız ile birlikte kardeşi Elanur olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kardeşi Sedanur ve kuzeni Veysel Yıldız (7) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Biri 16 diğeri 15 yaşında Haberi alan anne yola atladı...

Kazayı haber alan anne Semra Yıldız ise, olay yerine geldiği sırada üzerinde bulunduğu hareket halindeki traktörden kendini atması sonucu yaralandı. Anne Yıldız da olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi morga konuldu.

İnşaat çalışmasında hazine buldularİsrail'de kentsel dönüşüm inşaatında çalışan iki genç, 9. yüzyıl ve Abbasi Halifeliği dönemine ait 425 adet saf altın sikke buldu.
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