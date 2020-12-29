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29.12.2020 - 17:33 | | İHA

Biri kadın iki hırsız suçüstü yakalandı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde biri kadın iki hırsız soyamaya çalıştıkları evin içerisinde polis tarafından yakalandı.

Biri kadın iki hırsız suçüstü yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi’nde şüpheli şahıslar olduğu ihbarını alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldığı biri bayan iki kişiyi hırsızlık yapmak için girdikleri evin içerisinde kıskıvrak yakaladı.

Daha önce birçok hırsızlık olayına karışan Y.U. (19) ve H.Y.(26) sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pazarda 'hazır mezar' tezgahıAntalya’nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.
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