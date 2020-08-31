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31.08.2020 - 18:30 | | DHA

Biri oğlu diğeri yeğeni! Çevredekiler sayesinde kurtuldu

Adana'da Abuzer C. (22) daha önce tartıştığı babası Halil İbrahim C.'yi sulama kanalının kenarında oturduğu sırada tabancayla ateş edip, ardından sopayla darbetmek istedi. Baba, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim C.'ye daha önce tartışma yaşadığı oğlu Abuzer C. ve yeğeni Mehmet Ali C. tarafından ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermi Halil İbrahim C.'ye ait servis aracına isabet etti. Daha sonra araçtan inen oğul Abuzer ve Mehmet Ali C., sopayla Halil İbrahim C.'yi darbetmek istedi. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Biri oğlu diğeri yeğeni Çevredekiler sayesinde kurtuldu

'BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öz oğlu tarafından darbedilmek istendiğini söyleyen baba Halil İbrahim C., "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum, diğeri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Darp ettikleri kiracıyı bacağından yaraladılarİstanbul Beyoğlu’nda bir yıllık kirayı peşin aldıkları kişiyi evden çıkarmak isteyenler kiracıyı önce darp etti sonra kesici aletle yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ambulansta tedavisi tamamlanan kişi polis merkezine götürüldü.
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