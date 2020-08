Biri oğlu diğeri yeğeni! Çevredekiler sayesinde kurtuldu

Olay, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim C.'ye daha önce tartışma yaşadığı oğlu Abuzer C. ve yeğeni Mehmet Ali C. tarafından ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermi Halil İbrahim C.'ye ait servis aracına isabet etti. Daha sonra araçtan inen oğul Abuzer ve Mehmet Ali C., sopayla Halil İbrahim C.'yi darbetmek istedi. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler olay yerinden kaçtı.

'BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öz oğlu tarafından darbedilmek istendiğini söyleyen baba Halil İbrahim C., "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum, diğeri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.