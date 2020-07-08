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08.07.2020 - 01:35 | | DHA

Birkaç gün içinde 14 büyükbaş hayvan ölmüştü... Kapatıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümünün gerçekleştiği merayı kapattı.

Birkaç gün içinde 14 büyükbaş hayvan ölmüştü... Kapatıldı

Akyazı Topağaç Mahallesi'nde birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümü sonrasında mahallenin ortak kullandığı mera, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Mahallede dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ölen hayvanlardan alınam örnekler hastalık tespiti için İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilirken, yaşanan ölümler nedeniyle mahalledeki diğer hayvanlardan da örnek alınmaya başlandı.

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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