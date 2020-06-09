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09.06.2020 - 05:38 | | AA

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Kırklareli'nde birlikte yaşadığı kadın ve bir aylık bebeğini darbettiği öne sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı.

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

 

Alınan bilgiye göre, Koru Sokak'ta yaşayan S.C. ile E.B. arasında kavga çıktı.

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Polis ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine E.B. ve bir aylık bebeğini darbettiği ilerisi sürülen S.C. kaçtı.

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Koruma talebinde bulunan ve eşyalarını almak için eve giren E.B. ile polis ekiplerine S.C'nin yakınları taş, bıçak ve sopalarla saldırdı.

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Arbede sırasında yaralanan 2 kişi, Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Hastane bahçesine gelen S.C'nin yakınları güvenlik önlemi alan bekçilere taş ile saldırdı. Kalabalık polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtıldı.

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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