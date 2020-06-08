MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobiliyle takla attı
ABONE OL
08.06.2020 - 19:30 | | İHA

Bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobiliyle takla attı

Kırıkkale’de bisikletiyle karşı yola geçmeye çalışan bir çocuğa çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybedip aracıyla takla attı. Kazada 9 yaşındaki çocuk ölümden dönerken, yan devrilen otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobiliyle takla attı

Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 YDN 59 plakalı otomobil sürücüsü D.A., bisikletiyle karşı yola geçmek isteyen 9 yaşındaki Y.T.'ye çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atarak yan devrildi.

Bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobiliyle takla attı

Kazada sürücü D.A. (48) ile yolcu olarak bulunan Ç.I. (52) ve bisiklet sürücüsü Y.T. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin yapıldığı yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1'i çocuk, 3 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri de kaza nedeniyle camların saçıldığı yolda başka bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisi görünce ağzını hırkayla kapattı, cezadan kaçamadıEdirne'nin Keşan ilçesinde polis, corona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve taksileri denetledi. Minibüs denetimi sırasında maskesi bulunmayan B.K., polisi görünce ağzını hırkasıyla kapattı. Ekiplerin karakola götürdüğü B.K. ve Ç.A. isimli kadınlar, cezadan kurtulamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu hafta sonu yasak var mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu yasak var mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Düzce'de corona virüs vakalarının görüldüğü köye giriş-çıkışlar kısıtlandı

Düzce'de corona virüs vakalarının görüldüğü köye giriş-çıkışlar kısıtlandı

Sıradaki Haber