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16.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Bisikletlilere metroda özel vagon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, trafikteki araç sayısını azaltmak ve trafikte geçen saatlerin olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Bisikletlilere metroda özel vagon
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstasyonlara bisikletlere yönelik yönlendirme işaretleri asıldı. İstanbullular, bugünden itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda seyahat edebilecek. Bisikletli yolculara getirilen kurallar ile diğer yolcular da olumsuz etkilenmeden güvenli bir şekilde seyahat edebilecek. İstanbulluların bisiklet kullanımını artırması beklenen uygulama ile hem daha hızlı ve sürdürülebilir ulaşım imkânı sunulacak hem de karbon salınımı azaltılarak çevre kirliliği önlenecek.

Öte yandan İSPARK da 16-17 Eylül ve 21-22 Eylül tarihlerinde Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan akıllı bisiklet (İSBİKE) noktalarında yüzde 50 indirim uygulayacak.

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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