‘Bitkisel Dünya’

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından desteklenen raporda, küresel tarım arazilerinin yüzde 80’inden fazlasının tüketilen kalorinin yalnızca yüzde 18’ini sağlayan hayvanları yetiştirmek için kullanıldığına dikkat çekildi. Raporda, et tüketiminin yükselen eğilimini tersine çevirmenin yaban hayatına verilen zararı ortadan kaldıracağı ifade edildi.



Dünyanın doğal ekosistemlerinin yarısını kaybettiği ve vahşi hayvanların ortalama popülasyonunun 1970 yılından bu yana yüzde 68 düştüğü belirtilen raporda, buna karşılık inekler ve domuzlar gibi çiftlik hayvanlarının şu anda tüm memelilerin yüzde 60’ını oluşturarak dengesizlik yarattığı vurgulandı. Bu grupta insanların yüzde 36, diğer memeli vahşi hayvanların ise sadece yüzde 4’lük yer kapladığı bildirildi. Küresel gıda tüketiminin ağırlıklı olarak bitki temelli beslenme şekline yöneltilmesi çağrısında bulunan Chatham House, insanların sağlıksız beslenmesi ve obezite nedeniyle her yıl sağlık sisteminde meydana gelen trilyonlarca dolarlık masrafın da azalacağını vurguladı.



‘Sağlıklı tarım kaçınılmaz’

Raporda, çevrenin daha fazla bozulmasını önlemek için ‘az verim ancak sağlıklı tarım’ politikasının benimsenmesi ve tarım arazilerinin genişletilmesi gerektiği belirtildi. ‘Dünya Tarımında Merhamet’ adlı kampanyadan Philip Lymbery, “Çiftçiliğin geleceği doğa dostu ve yenilenebilir olmalıdır. Beslenme şeklimiz daha bitki bazlı, sağlıklı ve sürdürülebilir hale gelmelidir. Fabrika çiftçiliğini sona erdirmezsek bir geleceğimiz olmayacak” dedi.