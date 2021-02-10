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10.02.2021 - 17:58 | | AA

Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre; Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu "terör örgütüne üye oldukları" tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için dün, Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda C.İ, Ş.Ç, A.Y, T.B, L.B, E.Y, H.T, M.P. ve Ş.T. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.​​​​​​​

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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