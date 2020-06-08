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08.06.2020 - 00:59 | | AA

Bitlis'te 14 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te 14 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

 

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'da 14 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçesi sınırlarındaki Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 7 Haziran saat 23.50'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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