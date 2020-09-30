30.09.2020 - 17:52 | | DHA
Bitlis’te, 250 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi
Bitlis'te polis ekipleri, 3 kişinin ev ve iş yerlerinde, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen, piyasa değeri 250 bin TL olan 86 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. M.A., F.A. ve Ö.S.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 bin TL olan, 86 gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A., M.A. ve Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.