Bitlis’te, 250 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. M.A., F.A. ve Ö.S.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 bin TL olan, 86 gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A., M.A. ve Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı.