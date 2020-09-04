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04.09.2020 - 10:47 | | İHA

Bitlis’te 39 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis’te 39 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi!

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, Tatvan Sulh Ceza Hakimliği kararı ile iki iletişim dükkanında inceleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan incelemede; 13 adet akıllı cep telefonu ve 26 adet tuşlu cep telefonu olmak üzere toplamda 39 gümrük kaçağı cep telefonuna Tatvan Sulh Ceza Hakimliğinin ilgili kararıyla el konulmuştur. F.A., Ö.F.Y., A.T., S.E. ve C.K. isimli beş şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

 

 

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