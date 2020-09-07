07.09.2020 - 22:29 | | AA
Bitlis'te ele geçirildi! Tam 2 bin adet...
Bitlis'in Tatvan ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 4 Ağustos'ta durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili araçtaki A.A. ve S.G. gözaltına alındı.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.