Bitlis'te hayat durdu! 290 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ve tek katlı yapılar kara gömüldü. Kar yağışı ile birlikte Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş makineleri ile yollarda temizlik ve genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra eksi 17 dereceye kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce yapılan açıklamada ise 290 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat mesailerine devam ettiği bildirildi. 9 şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ekipleri ise mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtilerek, “Yağışların Bitlis, Hakkari, Muş ve Van ilinin güneyinde ve kuzeyinde aralıklı olarak yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 4, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de eksi 1 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa) ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel; dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bitlis, Muş, Hakkari ve Van ilinin güneyinde ve kuzeyinde görülecek olan kar yağışının aralıklı olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mevcut bulunan kar katmanının üzerine, beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ve beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.