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14.06.2020 - 13:55 | | DHA

Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı

Bitlis'te, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek, çelenk töreniyle kutlandı.

Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı

Kentte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve az sayıda jandarma personelinin katılımıyla sosyal mesafeli olarak çelenk koyma töreni düzenlendi. Program kapsamında, bu yıl sadece Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. İl Jandarma Komutanı İlbey'in Jandarma Genel Komutanlığı çelengini Atatürk Anıtı'na sunmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı belirtildi.

Caddebostan'da feci kaza kameraya yansıdıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü. Otomobil ise kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve otomobilin yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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