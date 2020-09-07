Bitlis'te, minibüste 2 bin 80 paket kaçak sigara bulundu!

Tatvan'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol uygulaması yaptı. Bu kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı.

Aramada, 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, A.A. ve S.G., gözaltına alındı.