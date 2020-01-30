Bitlis'te, PKK'ya ait 200 elektrikli fünye ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. ‘Şehit J.Çvş. Ayhan Ercan 2020-05' adı verilen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında tespit edilen bir depoda, 36 kilo gıda ve temizlik malzemesi, 3 tencere, toprağa gömülü vaziyette 2 jelikan bidon içerisinde 3 telsiz bağlantılı düzenek, 200 elektrikli fünye, 50 metre elektrik kablosu, 17 elektrik bağlantı kablosu, 1 susturucu, 3 telsiz anteni, 1 ses kayıt cihazı, 1 GB hafıza kartı, 1 baş kamerası, 50 metre su hortumu, 1 notebook bilgisayar, 2 boş AK-47 şarjörü, 5 akım ölçer, 1 VCD kumandası, 2 kitap, 2 not defteri, 1 tentürdiyot, 1 termos, 3 çadır bandı, 100 metre çadır ipi, 38 çift çorap ve 34 çift mekap ayakkabı ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğerleri yerinde imha edildi.