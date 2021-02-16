Bitlis'te terör operasyonu! PKK’nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Çobansuyu köyü kırsalında operasyon düzenledi. 'Şehit J.Er Mehmet Cengiz 2021-01 Operasyonu' kapsamında arazide yapılan aramalarda; toprağa gömülü 3 jelikan bidon içinde 10 metre elektrik kablosu, üçlü priz, met, makas, balyoz, ısıtıcı, termos, 4 çaydanlık, 13 tabak, 2 litre motor yağı, 1,5 litre benzin ve 138 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri yerinde imha edildi.
Maltepe'de araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadıMaltepe'de kar yağışının ardından buzlanan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan kimi sürücüler zincir takmaya çalışırken, kimileri de iterek çıkmaya çalıştı. Yolu açmaya gelen kar küreme aracı da kaydı.