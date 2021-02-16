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16.02.2021 - 11:18 | | DHA

Bitlis'te terör operasyonu! PKK’nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'te terör operasyonu! PKK’nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Çobansuyu köyü kırsalında operasyon düzenledi. 'Şehit J.Er Mehmet Cengiz 2021-01 Operasyonu' kapsamında arazide yapılan aramalarda; toprağa gömülü 3 jelikan bidon içinde 10 metre elektrik kablosu, üçlü priz, met, makas, balyoz, ısıtıcı, termos, 4 çaydanlık, 13 tabak, 2 litre motor yağı, 1,5 litre benzin ve 138 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri yerinde imha edildi.

 

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