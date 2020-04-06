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06.04.2020 - 12:06 | | DHA

Bitlis’te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

Bitlis merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Öte yandan Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, PKK'lıların kullandığı 2 sığınakta, toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis’te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

Bitlis merkez kırsalında 4 Nisan'da, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla 'Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu' başlatıldı.

Operasyon kapsamında; toprağa gömülü olan, basma tip ateşleme anahtarlı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 2 adet 10 kilogramlık teneke içinde toplam 20 kilogram EYP ele geçirildi. Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından güvenlik önlemleri alınarak yerinde imha edildi.

Bitlis’te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

SIĞINAKLARDA DA PKK'NIN SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında 5 Nisan günü yapılan arazi taramasında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise toprağa gömülü 3 bidon içerisinde 1 adet 12,7 mm zağros keskin nişancı silahı, 6 zağros keskin nişancı silahı mühimmatı, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 RPG-7 roket atar, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 airbust tipi anti personel roketatar mühimmatı, 48 adet M-16 silahı mühimmatı, 1 bakım kiti, 1 dikiş makinası, sekizli pil bloğu, 1 uyku tulumu, 4 sırt çantası, 2 çift ayakkabı, 4 kitap, 2 gaz ocağı, 2 el testeresi, 4 kazma, 3 not defteri, 8 kaya çivisi, 1 top ip ve 1 kürek ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, sığınak ve diğer malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyon ise sürüyor.

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